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Клиентка ресторана в Австралии нашла в своем блюде тушу крысы

LADBible: австралийка нашла в своем блюде в ресторане крысу
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В Австралии ресторан японской кухни был вынужден извиниться после того, как клиентка обнаружила в своем блюде тушу крысы, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, женщина заказала в ресторане Tatsuya West Ryde кацудон — традиционное японское блюдо с жареной свининой, яйцом и овощами. По ее словам, она уже съела половину салата, когда заметила под листьями тушку крысы.

«Это отвратительно и неприемлемо. Все, кто был со мной, сразу ушли», — рассказала она.

Особое возмущение вызвал тот факт, что клиентка заведения была беременна. Администрация опубликовала официальные извинения, пообещав разобраться в ситуации. По их версии, крыса могла попасть в блюдо из-за недобросовестного поставщика.

«Мы сообщили о происшествии в Управление по контролю за продуктами питания, закрыли кухню для дезинфекции и начали проверку цепочки поставок», — заявили представители ресторана.

Несмотря на оперативные меры, репутация заведения пострадала. Клиенты требуют более строгих санкций, а в соцсетях разгораются споры о гигиенических стандартах в общепите.

«Слова — это хорошо, но доверие теперь нужно заслужить делами», — резюмировал один из комментаторов.

Владельцы ресторана пообещали пересмотреть внутренние процедуры и «восстановить доверие» гостей.

Ранее ресторан в США специально залили водой, чтобы он не пострадал от наводнения.

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