Ресторан специально залили водой, чтобы он не пострадал от наводнения

UPI: в США владельцы ресторана залили его водой, чтобы спасти его от наводнения

В США владельцы ресторана специально залили его водой, чтобы он не пострадал от наводнения, пишет UPI.

Владельцы ресторана в Кентукки, расположенного на берегу реки Огайо, столкнулись с угрозой затопления из-за подъема уровня воды. Чтобы защитить здание от попадания грязных паводковых потоков, они применили необычный метод — намеренно заполнили помещение чистой водой.

Совладелец заведения Эндрю Мастерсон рассказал, что вместе с сотрудниками использовал раковины, краны и насос для колодезной воды, чтобы создать внутри ресторана водяной барьер высотой около двух метров. Перед этим они отключили кухонное оборудование и электрические панели, чтобы избежать повреждений.

По словам Мастерсона, если уровень воды снаружи не превысит прогнозируемого, этот способ поможет избежать проникновения грязной воды и спасет ресторан от сложной и дорогостоящей очистки. Однако он признает, что существует риск затопления через окна, двери или вентиляционные системы, если паводок окажется сильнее ожидаемого.

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