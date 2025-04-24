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В Москве завели дело после исчезновения семилетнего мальчика

СК Москвы возбудил уголовное дело после пропажи семилетнего мальчика
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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Мать пропавшего по дороге в школу семилетнего мальчика обратилась с заявлением в правоохранительные органы по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

Об исчезновении ребенка 2017 года рождения в полицию заявила мать. Женщина сообщила, что семилетний сын пропал утром 24 апреля. Он вышел из квартиры жилого дома по улице Саморы Машела и направился в школу. Однако в образовательном учреждении он так и не появился, домой после окончания занятий не вернулся.

Возбуждено уголовное дело. Ребенка ищут более 600 волонтеров и сотрудники правоохранительных органов. По данным «ЛизаАлерт», мальчик был одет в серую кофту с капюшоном, серые джинсы, кеды и кепку. В последний раз его зафиксировали камеры наблюдения на улице Островитянова. По словам очевидцев, позднее на скамейке нашли школьный рюкзак с тетрадями на имя пропавшего.

Ранее в Таганроге школьник обиделся на родителей и сбежал жить на теплотрассу.

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