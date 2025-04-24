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Российские врачи достали из пищевода пятилетнего мальчика монету

В Москве врачи достали из пищевода маленького мальчика монету
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Telegram-канал Клиника доктора Рошаля

В Москве врачи помогли пятилетнему мальчику, который проглотил монету. Об этом сообщает Клиника доктора Рошаля.

Родители маленького мальчика обратились за помощью в медицинское учреждение, где по результатам рентгенографии у него выявили в пищеварительном тракте инородный предмет. Им оказалась монета.

Поскольку монета не продвигалась дальше, медики приняли решение провести эндоскопическое вмешательство. В ходе процедуры инородный объект был успешно извлечен.

Как выяснилось, юный пациент проглотил монету номиналом 10 киргизских сомов. После проведенной манипуляции состояние ребенка не вызывало опасений, и вскоре его выписали домой.

До этого российские врачи спасли дошкольницу с монетами в желудке. Вмешательство продлилось чуть более 30 минут, уже через три часа пациентку отпустили домой.

Ранее российские врачи спасли младенца с кишечником в грудной полости.

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