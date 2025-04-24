В России появится мобильное приложение для связи ветеранов

Работа с детьми участников СВО начинается в момент, когда ветеран с ребенком или члены семьи впервые обращаются за помощью в филиал фонда «Защитники Отечества», заявила председатель фонда Анна Цивилева в рамках ежегодной всероссийской научно-практической конференции института демографической политики имени Д.И. Менделеева «От Года семьи – к веку семьи».

«В каждом филиале обустроены детские игровые комнаты, и, пока социальные координаторы помогают взрослым, их дети находятся под присмотром педагогов», — отметила она.

Цивилева добавила, что в некоторых регионах запустили пилотные проекты по работе педагогов-психологов в школах.

Также Цивилева рассказала о планах создать мобильное приложение в рамках государственной информационной системы «Защитник Отечества» для налаживания связи с ветеранами СВО.

«В целях информационной безопасности приложение будет распространяться адресно через филиалы фонда. Созданная система поможет не только наладить обратную связь, но и быть всегда рядом с нашими защитниками и их близкими, понимать, какую задачу сейчас необходимо решить», — сказала она.

По мнению начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, сейчас необходимо сделать так, чтобы многодетная семья стала привлекательным поведенческим сценарием.

«В позднем СССР считалось, что многодетная семья чаще всего – семья малообеспеченная. Сегодня это не так – правительством предусмотрен пакет мер, который стимулирует людей к расширению семьи», — сказал он.

Также в конференции приняли участие заместитель председателя правительства РФ, заместитель председателя совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Татьяна Голикова и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе, член совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Игорь Щеголев.