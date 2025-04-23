Российские супруги угрожали сотрудникам школы и избили участкового битой

В Калужской области муж с женой угрожали работникам школы за отказ отдать им ребенка и избили участкового битой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 22 апреля в Спас-Деменском районе. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вместе с женой приехал за ребенком в школу, однако между родителями и сотрудниками учебного учреждения возник конфликт — работники отказывались отдавать им несовершеннолетнего.

Супруги начали вести себя агрессивно и высказывать угрозы в адрес работников школы. На место прибыл участковый, которому мужчина оказал сопротивление. При этом его супруга дважды ударила полицейского бейсбольной битой по спине. Конфликт был остановлен лишь после того, как страж порядка сделал предупредительный выстрел в воздух.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Супругов задержали на 48 часов, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее россиянин напился, ворвался в чужую квартиру, избил детей и полицейского и попал под суд.