Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Были в трудном финансовом положении»: россиянка назвала причину убийства младенца

Женщина призналась в убийстве младенца в Крымске, совершенном пять лет назад

Сотрудники уголовного розыска Новороссийска раскрыли убийство годовалого ребенка, совершенное пять лет назад в Крымске. По подозрению в преступлении задержана предполагаемая мать ребенка, 27-летняя жительница Новороссийска, и ее сожитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно материалам дела, убийство произошло в августе 2020 года. По словам матери младенца, решение о том, что от ребенка необходимо избавиться, принимал ее сожитель, а она не препятствовала.

«Мы находились в городе Крымск. Оказались в трудном финансовом положении. Так получилось, что остались на улице. Андрей принял решение избавиться от ребенка», — рассказала женщина на камеру.

Ее сожитель вывез младенца в лес и задушил. Вскоре после совершения преступления пара уехала из Краснодарского края.

Оперативникам удалось разыскать их и задержать.

Ранее в Пермском крае мать получала пособия за ребенка, с которым расправилась своими руками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами