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На ЦИПР пройдет финал международного киберчемпионата по информационной безопасности

Более 100 человек примут участие в финале киберчемпионата в Нижнем Новгороде
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Пресс-служба ЦИПР

В рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) пройдет финал IV международного киберчемпионата по информационной безопасности, в котором примут участие более 100 российских и иностранных киберзащитников, сообщает пресс-служба конференции.

Как отметил заместитель министра цифрового развития РФ Александр Шойтов, с 2022 года количество участников киберчемпионата выросло в 20 раз.

«В этот проект вовлечены не только российские команды, но и ИБ-специалисты из стран СНГ и дружественных государств из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока», — сказал он.

В рамках соревнования участники выполнят около 20 заданий разного уровня сложности. В финал попадут 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов в каждой группе.

Финал пройдет в формате Defence Challenge. Участникам предстоит отразить атаки профессиональной команды.

Напомним, конференция ЦИПР пройдет с 2 по 8 июня 2025 года в Нижнем Новгороде. Официальный медиапартнер ЦИПР – Rambler&Co. Информационные партнеры конференции – «Газета.Ru», «Лента.ру» и портал «Рамблер».

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