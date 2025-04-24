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Московским курьерам рассказали о новых стандартах в регулировании доставки

Более 130 курьеров посетили дискуссию о безопасности и регулировании доставки
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Пресс-служба Яндекса

Яндекс провел в Москве дискуссию для курьеров-партнеров всех сервисов компании. Приглашенные эксперты в рамках мероприятия рассказали о новых стандартах в регулировании доставки и обязательной с 1 мая регистрации в системе КИС «АРТ», а также рассказали о планах по развитию аренды электровелосипедов для курьеров, сообщает пресс-служба компании.

В рамках дискуссии руководитель службы операционного управления в Яндекс Еде Сергей Долгов рассказал о требованиях к внешнему виду, транспорту и экипировке курьеров. Он напомнил, что каждый курьер должен носить светоотражающие элементы на одежде и коробке, знак «Московский курьер», а на транспорте по стандарту Дептранса должны быть номера спереди и сзади.

Представитель МВД проинформировал о велобезопасности в городе, представил статистику и на примерах объяснил, как улучшить процесс доставки и сделать его безопаснее для всех участников движения.

Также руководитель сервиса аренды велосипедов в Яндекс Еде Николай Булдаков рассказал об инфраструктурных изменениях в городе и показал курьерам разработку компании — электровелосипед для курьеров, который отвечает стандартам безопасности. Велосипед оснащен удобным багажником для курьерской сумки, безопасным аккумулятором и IoT-модулем, который контролирует движение с учетом ПДД и не позволяет превышать скорость больше 25 км/ч.

Всего дискуссию посетили более 130 курьеров, сотрудничающих с сервисами Яндекса. Те, кто не смог присутствовать очно — смотрели онлайн-трансляцию мероприятия — компания предоставила возможность поучаствовать всем курьерам сервисов в Москве. На дискуссии участники смогли задать интересующие их вопросы и принять участие в обсуждении работы курьеров.

В Яндексе напомнили, что с 2021 года компания инвестировала в развитие инициатив и технологий для безопасности курьеров и клиентов более 500 млн рублей.

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