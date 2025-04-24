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В Петербурге девочка лечилась от гриппа дома и скончалась от осложнений

В Петербурге школьница умерла от тяжелых осложнений после гриппа
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Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге ребенок умер из-за последствий гриппа типа «А». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на улице Жуковского. По данным Telegram-канала, в течение нескольких дней у десятилетней школьницы была высокая температура на уровне 39,3 градуса.

Помимо этого, у девочки наблюдались проблемы с дыханием. Накануне ребенок перестал дышать.

«Родители попытались сами восстановить ее дыхание, проводя сердечно-легочную реанимацию, а затем вызвали скорую», — сообщается в публикации.

Медики также оказали пациентке всю необходимую помощь и направили в больницу, однако спасти не смогли. Причиной произошедшего, по данным источника, стали осложнения после гриппа.

Как сообщает mk.ru, заболевание диагностировали у школьницы в больнице, в медучреждении у нее наступила клиническая смерть, специалисты направили ее в реанимацию. Там спустя некоторое время ребенок скончался.

Ранее в США впервые за пять лет от гриппа умерло больше людей, чем от COVID-19.

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