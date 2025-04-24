«Авито Путешествия» назвали сервисом с наибольшим выбором жилья для онлайн-бронирования в РФ

Предложение частного жилья на «Авито Путешествиях» выросло на 33% за год

Сервис «Авито Путешествия» стал ресурсом с самым большим на российском рынке количеством объектов недвижимости и отелей, доступных для посуточной аренды посредством онлайн-бронирования. К такому выводу пришли аналитики агентства ORO на основе исследования в марте 2025.

Благодаря активному развитию внутреннего туризма по итогам 2024 года совокупный объем рынка туристического жилья в России составил более 900 млрд рублей.

Эксперты подчеркивают, что при организации поездок одним из ключевых факторов выбора сервиса для бронирования жилья путешественники отмечают широту предложения. При этом на «Авито Путешествиях» представлено более чем 400 тыс. доступных для посуточной аренды квартир, объектов загородной недвижимости и отелей.

Директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин отметил, что компания стремится предоставить пользователям наибольший выбор вариантов жилья в поездках по России и сделать процесс бронирования простым и безопасным.

«Признание независимыми исследователями лидерства «Авито Путешествий» по количеству предложений для онлайн-бронирования означает, что пользователи могут подобрать оптимальное жилье под свой запрос — по комфортной стоимости, в нужной локации, с привлекательным интерьером. А фильтры, удобный поиск и отзывы помогут сделать это максимально быстро. Это улучшает опыт путешественников и делает платформу все более популярной у россиян», — заявил он.

В компании отметили, что за год предложение частного жилья на «Авито Путешествиях» выросло на 33%: доступных для бронирования квартир стало больше на 30%, загородных объектов — на 46%. Также с осени 2024 года на платформе стало можно забронировать жилье в отелях по всей России.