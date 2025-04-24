Школьники из пяти регионов победили во всероссийской олимпиаде

В Москве прошел финал всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству, в котором приняли участие 30 команд из 42 регионов России, сообщает пресс-служба Сбера.

В отборе принимали участие школьники 9-11 классов из любого российского региона.

На первом этапе участники подтверждали свои знания по базовым дисциплинам и выполняли задания по профильным предметам. Во втором и третьем этапах школьники сформировали команды и защищали первые версии своих стартапов.

В финале 30 лучших команд презентовали жюри свои бизнес-проекты.

Победителями стали школьные команды из Калуги, Москвы, Тульской области, Тюмени и Рязани.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, Сбер развивает среди молодежи технологическое предпринимательство с 2021 года.

«За это время участие в молодежных акселераторах для школьников, студентов и молодых ученых приняло более 200 тыс. человек», — сказал он.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, олимпиада помогает школьникам получить новый опыт и развивает их предпринимательские компетенции.

«Уверена, что среди этих ребят – будущее поколение технологических лидеров», — сказала она.

Победители Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству 2025 года получат гранты на реализацию проекта, а также преференции при поступлении в 8 вузов.