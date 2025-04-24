Россиянин угрожал взорвать магазин из-за ночного запрета на продажу алкоголя

Пьяный мужчина угрожал взорвать магазин на Ямале, где ему не продали алкоголь в ночное время. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.

Все произошло 23 апреля в одном из магазинов в Надыме. Перед этим там отказались продать спиртное местному жителю.

Тем не менее мужчина вернулся обратно утром, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и повздорил с продавцами. Посетителя пришлось выводить на улицу сотрудникам ЧОПа, в этот момент хулиган и заявил о планах взорвать здание.

На место вызвали полицию, прибывшие полицейские обследовали помещение и прилежащую территорию, но не нашли ничего, что напоминало бы взрывное устройство. Дебошира задержали и доставили в отдел внутренних дел, где составили в его отношении административный протокол.

Ранее два дебошира бутылкой коньяка разгромили автобус в Нижнем Новгороде.