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Директор российского дома-интерната присвоила деньги 70 постояльцев

В Тыве директор дома-интерната присвоила миллионы 70 постояльцев

В Тыве сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с сотрудниками УФСБ России задержали подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

Как установили правоохранители, с марта по сентябрь 2024 года местная жительница, занимавшая должность исполняющей обязанности директора дома-интерната присваивала себе средства, которые должны были идти на покупку вещей для подопечных. При этом в отчетах она указывала, что вещи были приобретены.

«От ее противоправных действий пострадало более 70 человек, а причиненный ущерб составил свыше 2,3 млн рублей», — уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ. Расследование дела продолжается.

Ранее на Сахалине нотариус стала фигурантом дела о взятке в 55 млн рублей.

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