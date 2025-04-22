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На Сахалине против нотариуса возбудили дело о покушении на мошенничество в крупном размере

На Сахалине нотариус стала фигурантом дела о взятке в 55 млн рублей
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Максим Блинов/РИА Новости

Уголовное дело возбуждено в отношении нотариуса на Сахалине, которая за взятку заверила фиктивный документ, с помощью которого пособники пытались завладеть чужим наследством общей суммой 55 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

Нотариусу предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России («Пособничество в покушении на мошенничество в особо крупном размере»).

«Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне СК РФ завершил расследование дела о махинациях с налогами, которое возбудили в отношении специалиста Межрайонной инспекции ФНС №10 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

До этого сообщалось, что начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Минобороны Андрея Протасова обвинили во взятках за включение в научную группу при выполнении государственного контракта.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Вологодской области не признал вину по делу о взятках.

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