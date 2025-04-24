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Портал «Рамблер» назвали «Компанией года» среди российского делового сообщества

Портал «Рамблер» получил бизнес-премию «Компания/Персона года»
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Пресс-служба Rambler&Co

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал победителем в номинации «СМИ» ежегодной бизнес-премии «Компания/Персона года», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Как отметила директор департамента контента и технологий Rambler&Co и исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова, портал остается одним из ключевых медиабрендов Рунета.

«Мы благодарны организаторам и экспертному сообществу за эту награду. Использование GigaChat — это не просто новая реальность, а уже привычная часть нашей жизни, где ИИ стоит на страже интересов человека», — сказала она.

Напомним, в ноябре 2024 года портал «Рамблер» перезапустился как первый в России LLM-портал на базе больших языковых моделей (GigaChat от Сбера). Пользователям доступен блок «Картина дня», который ИИ собирает в режиме реального времени.

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