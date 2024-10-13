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Студенты-олимпиадники превосходят в обучении тех, кто поступил по баллам ЕГЭ

РБК: олимпиадники превосходят в обучении тех, кто поступил по баллам ЕГЭ

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Pexels

Студенты-олимпиадники превосходят в обучении тех, кто поступил по баллам ЕГЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Там проанализировали показатели 13,9 тыс. студентов, включая 2,9 тыс. олимпиадников, обучавшихся в вузе с 2013 по 2023 год.

Результаты продемонстрировали, что студенты, которые поступили в ВУЗ после побед в олимпиадах, не только успешнее справляются с учебной программой, но и более активны во внеучебной деятельности. Авторы исследования также отметили, что средний балл по ЕГЭ по профильным предметам у олимпиадников выше, чем у «егэшников».

Писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей Егор Иванов ранее рассказал «Газете.Ru», что первое, что нужно сделать перед подготовкой к ЕГЭ, — вовремя начать. Если оставить все на последние месяцы, то, скорее всего, это закончится выгоранием, нервным напряжением и путаницей в голове.

Ранее россиянам объяснили, почему английский язык нельзя выучить за месяц.

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