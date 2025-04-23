В Ульяновске двухлетняя девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой

В Ульяновске ребенок выжил после падения из окна

В Ульяновске следователи устанавливают обстоятельства травмирования двухлетней девочки, ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 22 апреля в многоэтажке по улице Кузоватовской. Двухлетняя девочка выбралась на подоконник и выпала из окна вместе с москитной сеткой. Пострадавшая выжила, она госпитализирована. Подробности о состоянии ребенка неизвестны.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве пятилетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда. Мать ненадолго оставила сына одного. В это время ребенок забрался на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Сначала мальчик приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура. Ребенка забрали в местную больницу.

Ранее в Подмосковье четырехлетний ребенок выпал из окна 9-го этажа и выжил.