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Американец принял отца за инопланетянина и выпотрошил его

В США мужчина выпотрошил 74-летнего отца, считая его инопланетянином
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El Paso County Detention Center

Американец расправился с пожилым отцом, будучи уверен, что тот — инопланетянин. Об этом сообщает портал Law&Crime.

На этой неделе полиция Техаса задержала 39-летнего Хайме Адриана Контрераса, 74-летний отец которого был найден в своем доме в Эль-Пасо без признаков жизни. По данным местного полицейского управления, Контрерас напал на отца с молотком и потребовал: «Отдай мне мою силу». Американец был одержим идеей, что инопланетянин захватил тело его отца. В итоге мужчина перерезал отцу горло и выпотрошил его, пытаясь извлечь его внутренние органы.

Незадолго до трагедии пострадавший звонил в полицию, сообщив, что его сын, Хайме Контрерас, напал на него с молотком и «снова вел себя как сумасшедший». Правоохранители отреагировали на звонок, но закрыли дело, переговорив с обеими сторонами конфликта и якобы убедившись, что психическое здоровье Контрераса-младшего «в порядке».

Известно, что в 2023 году мужчина ходил по району своего отца с обезглавленным кроликом, а в другом зафиксированном случае описано, что у него случился «срыв», когда он понял, что отец является инопланетянином. Сейчас Контрерас находится в окружной тюрьме под залогом в $2 млн.

Ранее россиянин выстрелил в маленького сына и уговорил его никому не рассказывать об этом.

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