Почти половина россиян ответила, что их соседи сдают квартиры

Почти половина (47%) россиян поделились, что живут рядом с соседями, которые сдают квартиры. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне предложения обязать россиян письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду. В нем приняли участие 4,2 тыс. человек.

«Одобряю идею. А то уже надоело, что соседи постоянно меняются, никого не узнаешь в подъезде», — отметил участник опроса.

Газета «Известия» со ссылкой на аналитиков ГК «Развитие» писала, что российский арендный рынок испытывает рост активности: спрос на наем жилых помещений продолжает повышаться, как и суммы, которые рантье запрашивают с арендаторов.

Еще 24% опрошенных россиян признались, что не знают своих соседей, поэтому не могут ответить, собственники они или арендаторы. Столько же респондентов рассказали, что все их соседи собственники. 5% опрошенных сообщили, что сами сдают квартиру и не видят в этом никаких проблем.

Группа депутатов Госдумы до этого направила на заключение в кабмин России законопроект, которым предлагается ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования.

Ранее юрист рассказала о риске уголовной ответственности при нелегальной сдаче квартиры.