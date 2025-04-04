«Договоры» или «договора»: как правильно пишется и где ставить ударение

В русском языке нередко возникают вопросы о правильном употреблении слов во множественном числе. Один из таких случаев — слово «договор». Как правильно: «договоры» или «договора» и где ставить ударение в разных формах этого слова разобралась «Газета.Ru».
Согласно норме русского литературного языка, правильной формой множественного числа слова «договор» — «договоры». Эта форма соответствует стандартным правилам образования формы множественного числа существительных мужского рода.
В русском языке большинство существительных мужского рода в форме множественного числа получают окончания «-ы» или «-и». Слово «договор» не исключение.
Форма «договорА» считается разговорной, ее не рекомендуется использовать в официальной и письменной речи.
Где ставится ударение в слове «договор»
✅ В слове «договоры» ударение падает на третий слог: договОры.
Это соответствует нормам современного русского литературного языка и является предпочтительным вариантом произношения, отметил в беседе с «Газетой.Ru» филолог, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена Валерий Ефремов.
❌ Ударение на первый слог — «дОговоры» — считается ошибкой.
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Как запомнить правильный вариант
Стихотворные мнемоники. Используйте рифмованные фразы для запоминания. Это помогает закрепить правильное ударение на третий слог.
«Мы вели переговОры, составляли договОры»
или
«Не мошенники, не воры заключают договОры»
Сравнение с синонимами. Слово «контракт» является синонимом «договора» и имеет фиксированное ударение на втором слоге: контрАкт. Проводя аналогию, запомните, что в слове «договор» ударение падает на последний слог.
Обращение к классической литературе. В произведениях русских классиков, таких как «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, слово «договоры» употребляется с правильным ударением:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые...
Чтение подобных текстов способствует запоминанию нормативного произношения.
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Тест для проверки знаний
1. Какая форма множественного числа слова «договор» является литературной нормой?
а) договора
б) договоры
в) обе формы допустимы
2. На какой слог падает ударение в слове «договоры»?
а) Первый
б) Второй
в) Третий
3. В каком стиле речи может быть допустимо использование формы «договора»?