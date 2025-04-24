Бренд-шеф рассказал, какие блюда покорят Россию через пять лет

Кулинарный мир России значительно расширил свои горизонты. С появлением новых трендов и блюд он стал разнообразнее, интереснее и продолжает видоизменяться. Бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem, судья Национального гастрономического конкурса «Лавры» Роман Чемеренко рассказал «Газете.Ru», какие направления гастрономии покорят Россию в ближайшее время и как будет выглядеть работа шефа с учетом развития новых технологий.

По словам эксперта, вегетарианская и веганская кухни станут еще популярнее благодаря развитию направления Plant-Based (продукты на растительной основе).

«Люди все чаще выбирают растительные аналоги мяса и молока, желая разнообразить рацион и позаботиться о своем здоровье. Рестораны и рестораторы для этих целей будут активно использовать местные продукты, например, грибы, чечевицу и дикоросы, вместо стандартного тофу и авокадо. Сохранится тренд и на Zero Waste — возможность использовать все части овощей, варить бульоны из костей и т.д. Вкусная еда может идти рука об руку с такой философией, и будут появляться новые аргументы, доказывающие это», — отмечает Чемеренко.

Эксперт также заметил, что смещение в сторону здорового питания не означает отказ от традиционных блюд.

«Люди все равно будут любить пельмени, борщ и шашлык. Скорее всего, их рецепты просто станут полезнее: меньше жира, больше качественных ингредиентов. Аудитория также будет обращать внимание на то, откуда ее еда. Интерес к кухням мира сохранится, но рецепты, адаптированные под местные вкусы, будут в приоритете», — уверен бренд-шеф.

На кухне продолжится развитие автоматизации процессов: она окончательно освободит поваров от рутинных задач, уверен эксперт. Однако, как подчеркивает Чемеренко, технологии в ближайшее время не заменят креатив российских кулинаров.

«Роботы-повара пока остаются фантастикой, особенно для ресторанов с авторской кухней. Как и сейчас, через пять лет будут цениться те, кто по-настоящему увлечен своим делом. Поэтому сейчас мы закладываем основу для будущего, предоставляя молодым талантам возможности для роста», — резюмировал эксперт.

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