Работник автосервиса угнал и разбил оставленную на ремонт иномарку

В Челябинске рабочий угнал из автосервиса машину, попал в ДТП и сбежал

Челябинские полицейские задержали мужчину, устроившего ДТП на угнанном автомобиле, работник автосервиса поехал прокатиться на авто, оставленном для ремонта, и попал в аварию. Об этом сообщает областное управление МВД.

Сотрудники полиции нашли Opel Vivaro в кювете около коттеджного поселка Образцово в Ленинском районе Челябинска. Сотрудники ГАИ установили владельца минивэна, но оказалось, что мужчина ничего не знает про аварию, потому что оставил машину в автосервисе.

Выяснилось, что к происшествию причастен 37-летний мастер детейлинг-студии при автосервисе. Мужчина воспользовался оставленным в мастерской транспортным средством, не справился с управлением, попал в ДТП и сбежал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Иркутске бездомного мужчину задержали за угон автомобиля. Ранее судимый 46-летний мужчина признался, что воспользовался ситуацией, заметив на парковке незапертый автомобиль с запущенным двигателем, и решил погреться, а затем совершил неудачную поездку. Далеко уйти он не смог и уснул на ближайшей скамейке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин угнал автомобиль такси, угрожая водителю пистолетом, и перевернулся на нем.