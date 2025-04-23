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В Пензе спасатели вытащили собаку из затопленного погреба

В Пензе пес провалился в затопленный погреб в гараже
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ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр»

В Пензе спасатели пришли на помощь бездомному псу, который провалился в погреб в заброшенном гараже. Об этом сообщает Пензенский пожарно-спасательный центр.

В экстренные службы о произошедшем сообщили очевидцы, спасатели, прибывшие на вызов в гаражный кооператив по Складскому переулку, обнаружили в заброшенном гараже собаку. Пес случайно провалился в погреб, затопленный водой, и не смог выбраться на поверхность.

Специалисты смогли освободить собаку из ловушки и отпустили, животное не пострадало.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске спасли бездомного кота с гигантской опухолью на носу. Бездомного кота Кешу с опухолью на носу привезли в ветеринарный центр из поселка Межозерного. Специалисты провели животному операцию по удалению новообразования под общим наркозом. Со дня операции Кеша проживал в стационаре ветеринарного центра. Отмечается, что он «разговорчивый» и «чудесный» кот. Ему уже сняли швы и подыскивают новый дом.

Ранее в Екатеринбурге кот около часа просидел на фасаде дома на 21-м этаже.

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