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Пенсионерка ковшом избила бывшего мужа в Курской области

В Курской области осудили пенсионерку, избившую ковшом бывшего мужа
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Обоянском районе Курской области пожилая женщина выплатит штраф за избиение бывшего мужа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Ссора между бывшими супругами произошла в апреле 2024 года. 70-летняя обвиняемая поругалась с бывшим мужем, схватила ковш и несколько раз ударила 73-летнего мужчину по голове. Пострадавший получил ушибы и кровоподтеки.

В отношении пенсионерки было возбуждено административное дело о побоях, в суд обвиняемая и потерпевший не явились, пожилой женщине придется выплатить избитому бывшему мужу штраф в размере пяти тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Петербурге таксист спас девушку от бывшего мужа, который ее избил. Мужчина угрозами заставил ее прийти к нему домой, там он жестоко избил девушку. Она попросила вызвать скорую, 37-летний злоумышленник заказал такси до травмпункта. Водитель, заметив пассажирку со следами побоев, сумел спасти ее. Когда злоумышленник вышел в аптеку за лекарствами, таксист отвез девушку в безопасное место и дал ей позвонить. Медики диагностировали у пострадавшей перелом лодыжки и голени со смещением, ушибы шеи и уха. Подозреваемого в избиении задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее житель Оренбургской области в попытке вернуть жену порезал троих мужчин.

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