Российский пенсионер поверил мошенникам и обогатил их на 4,5 млн рублей

В Сарове 79-летний местный житель поверил мошенникам и лишился сбережений. Об этом сообщает «Ъ».

Все началось с телефонного звонка. Неизвестные убедили пожилого мужчину, что в начале апреля со его счета исчезли все средства. Но якобы Центробанк уже возместил убыток — оставалось только перевести деньги на «безопасный счет» якобы до окончания проверки.

Пенсионер испугался, поверил аферистам и выполнил все их инструкции. Так он отправил злоумышленникам 4,5 млн рублей, после чего те перестали выходить на связь. Вскоре россиянин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Личности преступников устанавливаются, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее профессор из Екатеринбурга отдал аферистам 5,4 млн рублей из сбережений.