Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский пенсионер поверил мошенникам и обогатил их на 4,5 млн рублей

В Сарове пенсионер обогатил мошенников на 4,5 млн рублей
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Сарове 79-летний местный житель поверил мошенникам и лишился сбережений. Об этом сообщает «Ъ».

Все началось с телефонного звонка. Неизвестные убедили пожилого мужчину, что в начале апреля со его счета исчезли все средства. Но якобы Центробанк уже возместил убыток — оставалось только перевести деньги на «безопасный счет» якобы до окончания проверки.

Пенсионер испугался, поверил аферистам и выполнил все их инструкции. Так он отправил злоумышленникам 4,5 млн рублей, после чего те перестали выходить на связь. Вскоре россиянин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Личности преступников устанавливаются, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее профессор из Екатеринбурга отдал аферистам 5,4 млн рублей из сбережений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами