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В «Единой России» назвали условия для достижения технологического суверенитета страны

В ЕР отметили важную роль завода «Калужский двигатель» в развитии страны
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Пресс-служба «Единой России»

Чем больше в России таких предприятий, как завод «Калужский двигатель» (КАДВИ), тем быстрее страна достигнет технологического суверенитета и решит стоящие перед ней задачи. Об этом заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, посетивший предприятие во время рабочей поездки в Калугу.

Владимир Якушев осмотрел производственные цеха, пообщался с коллективом и вручил партбилеты «Единой России» его сотрудникам.

Он отметил, что завод справился с серьезной проблемой дефицита кадров.

«Здесь действует широкий социальный пакет для сотрудников. Серьезная работа проводится с молодыми кадрами. Очень хорошо развит институт наставничества», — констатировал секретарь Генсовета ЕР.

КАДВИ занимается производством продукции двойного назначения. Это — единственное в России предприятие по производству газотурбинных двигателей для танков. Завод выполняет государственный оборонный заказ, в том числе, по выпуску новой военной спецтехники, и создает товары гражданского назначения. За последние 2,5 года объем продукции вырос более чем в два раза.

Предприятие участвует в проекте «Профессионалитет». Помогает в подготовке студентов, которые обучаются по программе среднего профессионального образования по таким специальностям, как оператор станков, техник-технолог, станочник и другим.

За время участия в программе на завод устроились уже более 150 выпускников.

Предприятие является социальным партнером регионального отделения и штаба общественной поддержки «Единой России», а также партийного проекта «Выбирай свое», способствующего импортозамещению.

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