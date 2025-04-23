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Водитель, въехавший в толпу в Тамбовской области, оказался сотрудником Росгвардии

Сбивший четырех человек в Мичуринске водитель оказался сотрудником Росгвардии
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Водителем автомобиля, который сегодня утром влетел в толпу людей на светофоре в Мичуринске Тамбовской области, был сотрудник вневедомственной охраны. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области Марина Юрьева.

По ее словам, мужчина находился в отпуске и управлял личным авто.

В отношении него проводится служебная проверка, сказала собеседница агентства.

23 апреля автомобиль Lada Priora сбил людей на пешеходном переходе в Мичуринске. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как легковушка въезжает в людей, переходящих проезжую часть в оборудованном для пешеходов месте. От удара люди падают.

По информации источника Telegram-канала Mash, в результате ДТП пострадали четыре человека: у них зафиксировали черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и ссадины. Медики оценивают состояние троих людей как тяжелое.

Также сообщается, что за рулем Lada Priora в момент наезда был 45-летний мужчина с фамилией Наркоцкий. Очевидцы задержали нарушителя до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Mercedes рэпера остался без крыши после «жуткого» ДТП в Новой Москве и попал на видео.

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