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Мужчину с куском металла в почке спасли подмосковные хирурги

В Подмосковье хирурги спасли мужчину с куском металла в почке
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Министерство здравоохранения Московской области

В Истринской больнице врачи оказали помощь молодому мужчине, у которого в почке застрял кусок металла. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

35-летний пациент получил травму около года назад, кусок металла размером 1 см прошел через печень и вонзился ему в почку. В ходе обследования медики обнаружили инородное тело в паренхиме – части органа, который фильтрует кровь. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«По данным компьютерной томографии, мы зафиксировали осколок в верхней части правой почки. Печень была тесно припаяна к почке, и извлечение осколка могло привести к серьезному кровотечению и потере органа. Мы сделали резекцию почки, причем лапароскопическим методом, и извлекли осколок», — рассказал заведующий урологическим отделением больницы Селим Везирханов.

Операция длилась около двух часов, почку удалось сохранить. Спустя шесть дней мужчина был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли мужчину, потерявшего два литра крови из-за 20 ножевых ранений.

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