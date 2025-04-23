Аксенов высказался о готовности Крыма к курортному сезону

Крым готов в целом к проведению предстоящего курортного сезона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В целом Крым готов к проведению курортного сезона. Мы рекомендовали большинству автолюбителей, в том числе, дорогу через исторические регионы нашей страны, которые вернулись на родину в 2022 году», — сказал он.

Аксенов добавил, что в этом сезоне в Крыму будут открыты порядка 350 пляжей. Некоторая часть пляжей в настоящее время находится на реконструкции из-за проведения берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма.

Что касается пляжных территорий, закрытых из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму таких нет, указал глава республики. Аксенов отметил, что в отдельных случаях обнаружения мелких фракций мазута последствия ликвидируются в течение суток и не представляют угрозы здоровью.

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