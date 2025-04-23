Режиссер Юрий Быков рассказал об отношении к творчеству Андреасяна и Тарковского

В России не должно быть засилья сложных, глубоких, тяжелых, драматических кинокартин, у широкого зрителя не должно складываться ощущение, что в жизни все плохо и страшно. Такое мнение высказал кинорежиссер, сценарист, актер Юрий Быков, известный своими работами «Дурак», «Майор», «Завод», «Лихие» и другими, ставший героем нового выпуска проекта «Телега.Подкаст» .

Отвечая на вопрос одного из ведущих подкаста Михаила Конева «Значит ли это, что сейчас для зрителя актуальнее работы Сарика Андреасяна, чем Андрея Тарковского», Юрий Быков отметил, что «у Тарковского своя жизнь, судьба и свой путь. У Сарика свой».

«Для меня этот выбор лично вообще не стоит. Ни Сарик, ни Тарковский. С большим уважением отношусь к Тарковскому, потому что я все-таки окончил ВГИК. Для нас это хрестоматийная фигура. Я не большой поклонник его картин. Мне нравится всего лишь одна картина — «Сталкер», нравятся в ней смыслы. И с симпатией отношусь к его работам, особенно советского периода, например, »Андрей Рублев», «Иваново детство». Но это не совсем мой режиссер в смысле подачи языка и так далее», — пояснил гость студии.

Фильмы Андреасяна режиссер назвал коммерческими, уточнив, что такой формат он сморит редко.

«Поэтому, что касается «Сарик или Тарковский?», вообще это некорректная постановка вопроса. Это разные планеты, разные вселенные», — заявил Юрий Быков.

Рассказывая о своей работе над сериалом «Лихие», режиссер признался, что изначально хотел сделать художественную картину, но не избежал прямых, прямолинейных сравнений с героем, которого играет Артур Иванов.

Также Быков рассказал, какой центральной идеи придерживался при создании сериала.

«В основе та самая животная любовь, способная сгубить отношения отца и сына. Потому что желание отца сделать сына таким же волком, таким же медведем, как он сам, в его понимании это благо, в реальности разрушает судьбу его сына и по цепочке — внука», — пояснил он.

По его словам, эта главная идея потребовала такой компоновки персонажей и таких характеров, которых в реальности на самом деле не существовало.

«Понятно, что какие-то поступки, интонация, общая атмосфера времени совпадают. Но задачи показать, что этот персонаж играет вот этого человека, а этот — этого, не стояло. Этой картиной я для себя закрыл тему 90-х», — подчеркнул Быков.