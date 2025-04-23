Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ставшая инвалидом из-за случая на работе уборщица хочет получить 1 миллион за травму

В Курске экс-уборщица хочет отсудить у школы 1 млн рублей за травму на работе
close
Shutterstock

В Курске местная жительница через суд пытается взыскать компенсацию морального вреда со школы, где она получила травму, приведшую к инвалидности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Инцидент произошел в 2021 году, когда женщина выполняла свои обязанности. Во время ремонта в здании образовательного учреждения ей поручили убрать на школьном дворе клеенку, которую использовали во время ремонта. Когда сотрудница проходила под одним из окон, рабочий выбросил из него рулон старого линолеума. Материал упал на женщину, она получила травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Уборщица осталась инвалидом.

Сотрудник подрядной организации понес наказание в виде 320 часов обязательных работ.

Теперь женщина пытается взыскать компенсацию в размере 1 млн рублей с бывшего работодателя. Женщина отметила, что она потеряла трудоспособность на 40%.

Ранее стало известно, что в России расширят программу лечения получившим травмы на производстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами