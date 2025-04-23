Ставшая инвалидом из-за случая на работе уборщица хочет получить 1 миллион за травму

В Курске экс-уборщица хочет отсудить у школы 1 млн рублей за травму на работе

В Курске местная жительница через суд пытается взыскать компенсацию морального вреда со школы, где она получила травму, приведшую к инвалидности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Инцидент произошел в 2021 году, когда женщина выполняла свои обязанности. Во время ремонта в здании образовательного учреждения ей поручили убрать на школьном дворе клеенку, которую использовали во время ремонта. Когда сотрудница проходила под одним из окон, рабочий выбросил из него рулон старого линолеума. Материал упал на женщину, она получила травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Уборщица осталась инвалидом.

Сотрудник подрядной организации понес наказание в виде 320 часов обязательных работ.

Теперь женщина пытается взыскать компенсацию в размере 1 млн рублей с бывшего работодателя. Женщина отметила, что она потеряла трудоспособность на 40%.

Ранее стало известно, что в России расширят программу лечения получившим травмы на производстве.