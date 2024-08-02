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В России расширят программу лечения получившим травмы на производстве

Соцфонд будет оплачивать лечение травм на производстве по расширенной программе

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Shutterstock

Социальный фонд России возьмет на себя все расходы на диагностику, лечение и физиотерапию для граждан, получивших серьезные травмы на рабочем месте. Об этом говорится на официальном сайте фонда.

Также, по информации фонда, будут покрыты затраты на медикаменты, рекомендованные врачебной комиссией.

«Социальный фонд будет оплачивать лечение россиян, получивших травму после тяжелых случаев на производстве, сверх программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи», — говорится в сообщении. Там отмечается, что новый порядок оплаты расходов на реабилитацию пострадавших на производстве вступил в силу 31 июля.

Кроме того, соцфонд гарантирует более высокие компенсации владельцам автомобилей, полученных по медицинским показаниям ввиду производственной травмы. Так, сумма компенсации на текущий ремонт транспорта и горюче-смазочные материалы составляла 835 рублей в год, теперь же ее повысили до 3 220 рублей. При этом выплата будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции.

До того стало известно, что Социальный фонд РФ за первое полугодие 2024 года направил на выплаты по больничным листам, страховым пособиям по материнству, травматизму и профзаболеваниям 519,5 млрд рублей.

Ранее россиянин отсудил почти полмиллиона за травму на производстве.

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