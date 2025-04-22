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Турист затолкал бортпроводницу в туалет и приставал к ней

Турист из Индии затолкал бортпроводницу в туалет и приставал к ней
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре перед судом предстанет 20-летний мужчина из Индии, который приставал к сотруднице авиакомпании во время полета. Об этом сообщает Mustsharenews со ссылкой на пресс-службу полиции Сингапура.

Инцидент произошел 28 февраля на рейсе неназванной авиакомпании. Предварительно установлено, что бортпроводница проводила в туалет пассажира, которому требовалась помощь. Затем женщина наклонилась, чтобы поднять с ковра бумажную салфетку. В этот момент к ней сзади подкрался молодой мужчина, обхватил ее и затолкал в туалет. Сотрудницу авиакомпании спасла пассажирка, которая проявила бдительность и обратила внимание на суету у туалета.

По прибытии в аэропорт назначения нарушителя ждали полицейские. 22 апреля суд вынесет ему приговор. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, телесные наказания, а также штраф.

Ранее пассажирки устроили драку в самолете из-за запаха духов и попали на видео.

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