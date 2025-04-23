В Госдуме заявили, что самолет SJ-100 отвечает всем современным требованиям

Полностью импортозамещенный российский пассажирский авиалайнер SJ-100, совершивший свой первый испытательный полет, отвечает всем современным требованиям. Об этом в интервью Дума ТВ заявил глава комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Парламентарий напомнил, что системы безопасности самолета имеют двукратное и даже трехкратное дублирование.

Он также обратил внимание на современные двигатели лайнера.

«Это продолжение линейки двигателей ПД-14. Тот двигатель, который идет на среднемагистральном МС-21. И я думаю, что вот эта вот новейшая разработка пермских двигателестроителей, входящих в ОДК, положила начало целому семейству современных двигателей», — сказал Гутенев.

Он добавил, что подобные разработки в дальнейшем позволят решить вопросы обеспечения безопасности страны, а также полной независимости от импорта.

23 апреля стало известно, что полностью российский самолет SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Его длительность составила около 40 минут. Лайнер поднялся на высоту 3 тысячи метров и достиг скорости 500 километров в час. В «Ростехе» сообщили, что борт показал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. В ОАК первый полет импортозамещенной машины назвали историческим событием. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России начали создавать Wi-Fi-оборудование для отечественных самолетов.