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Двое молодых людей прогулялись голыми в Подмосковье и заработали штрафы

В Балашихе двое юношей прогулялись по городу голыми и получили штрафы

В Балашихе двое 19-летних молодых мужчин прогулялись по городу без одежды и нарвались на административную ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Видео с нарушителями общественного порядка, сделанное очевидцем, опубликовал Telegram-канал «Балашиха Life». На нем двое юношей в одной обуви, у одного из них за спиной висит гитара, идут по Железнодорожному району в сторону торгового центра «Юность».

«В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личности правонарушителей и доставили их в территориальное подразделение. На молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ и наложен штраф», — уточнила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее в Новосибирске женщина нашла в ванной голого незнакомца: он рассказал, что хотел погреться.

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