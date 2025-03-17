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В Ленобласти из комнаты в коммуналке вынесли коллекцию антиквариата на 2,5 млн рублей

В Ленобласти неизвестные украли у пенсионерки антиквариат на 2,5 млн рублей
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Global Look Press

В Гатчинском районе Ленинградской области из комнаты в коммунальной квартире пропали коллекционные картины, открытки и монеты царских времен. Об этом сообщает Neva.Today.

В полицию обратилась 62-летняя жительница Гатчины. Пенсионерка сообщила, что с января по март неизвестный вынес из ее комнаты в коммунальной квартире кожаную папку с документами, коллекционными открытками, картинами, подстаканниками и монетами царских времен.

Общий ущерб потерпевшая оценила в 2,5 млн рублей. Обстоятельства кражи устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае сиделка украла у пенсионерки 2 млн рублей. 29-летняя женщина убедила пенсионерку обналичить все накопления. Полученные наличные потерпевшая прятала в пуфике. Злоумышленница частями выносила денежные средства из квартиры своей подопечной, деньги она потратила на то, чтобы закрыть кредиты и долги за коммунальные услуги. Обнаружив пропажу двух миллионов рублей, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Якутске неизвестный ворвался в квартиру пенсионера и украл мясо из холодильника.

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