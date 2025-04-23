«Роснефть» провела литературную патриотическую акцию ко Дню Победы

Около 1 тыс. работников «Роснефти» в разных регионах России приняли участие в литературно-патриотической акции ко Дню Победы и прочитали стихотворение поэта Константина Симонова «Родина», сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники «Самотлорнефтегаза» прочитали стихотворение у памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ» в Нижневартовске.

Также в парке Победы участники акции развернули 80-метровую Георгиевскую ленту.

Всего в акции приняли участие сотрудники 33 крупных предприятий «Роснефти», среди которых «Башнефть», «Конданефть» и другие.