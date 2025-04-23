Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» провела литературную патриотическую акцию ко Дню Победы

Около тысячи работников «Роснефти» коллективно прочитали стихотворение «Родина»
close
Пресс-служба «Роснефти»

Около 1 тыс. работников «Роснефти» в разных регионах России приняли участие в литературно-патриотической акции ко Дню Победы и прочитали стихотворение поэта Константина Симонова «Родина», сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники «Самотлорнефтегаза» прочитали стихотворение у памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ» в Нижневартовске.

Также в парке Победы участники акции развернули 80-метровую Георгиевскую ленту.

Всего в акции приняли участие сотрудники 33 крупных предприятий «Роснефти», среди которых «Башнефть», «Конданефть» и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами