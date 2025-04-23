Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети опубликовали песню Shaman «Минута молчания»

Shaman выпустил песню с Расторгуевым ко Дню Победы
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Shaman, Николай Расторгуев и Александр Вайнберг выпустили песню «Минута молчания» к 80-летию Великой Победы, сообщил Shaman в своем официальном Telegram-канале.

Песня была написана для фильма «В списках не значился» о событиях в Брестской крепости летом 1941 года.

Фильм выйдет в прокат 1 мая.

Как отметил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, активисты регионального отделения «Движения первых» реализуют в республике одноименный проект, в рамках которого жителям помогают не только найти пропавших героев ВОВ, но и увековечить память о них.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами