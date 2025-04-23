В сети опубликовали песню Shaman «Минута молчания»

Певец Shaman, Николай Расторгуев и Александр Вайнберг выпустили песню «Минута молчания» к 80-летию Великой Победы, сообщил Shaman в своем официальном Telegram-канале.

Песня была написана для фильма «В списках не значился» о событиях в Брестской крепости летом 1941 года.

Фильм выйдет в прокат 1 мая.

Как отметил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, активисты регионального отделения «Движения первых» реализуют в республике одноименный проект, в рамках которого жителям помогают не только найти пропавших героев ВОВ, но и увековечить память о них.