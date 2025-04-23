Российские врачи спасли мужчину, потерявшего два литра крови из-за 20 ножевых ранений

В Нижнем Тагиле врачи спасли 56-летнего мужчину, который серьезно пострадал в результате несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Пациента привезли в городскую больницу №1 с повреждениями после 20 ножевых ранений.

«Поступивший в больницу свердловчанин находился в критическом состоянии: повреждение в результате несчастного случая магистральных кровеносных сосудов вызвало сильное кровотечение, угрожающее жизни», — рассказали в ведомстве.

У мужчины были повреждены яремная вена, щитовидная железа и питающие ее артерии, на момент госпитализации он потерял два литра крови.

Врачи провели экстренную операцию и спасли пациента. Сейчас его выписали из стационара домой, он идет на поправку.

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