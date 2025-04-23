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На Урале спасли истощенного енота, прикованного цепью к батарее

В Челябинске спасли енота, которого пожилая хозяйка приковала цепью к батарее
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Телеканал УРАЛ1/VK

В Челябинске спасли енота, прикованного к батарее цепью. Животное обнаружили родственники пожилой хозяйки квартиры, которые пришли убраться в помещении. Историей брошенного животного поделились журналисты телеканала «Урал1».

От цепи у животного была воспалена вся шея. На ней образовались мозоли и раны.

«Поступил звонок. Сказали, что обнаружен енот в комнате, который привязан к батарее на металлической цепи. У нас было место, есть возможность содержать нового енота. Так что мы сказали: «везите»», — поделился кипер приюта для животных «Спаси меня» Давид Даллян.

Пока самка находится на карантине — ее временно изолировали от других животных и проводят ей необходимые для восстановления манипуляции.

Даллян назвал квартирное содержание енотов безумием и подчеркнул, что подобных питомцев можно содержать в частных домах при условии наличия большого отдельного вольера с отдельным входом и полной изоляцией.

Ранее в Пятигорске пожарные спасли с дерева енота, который не мог спуститься, и попали на видео.

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