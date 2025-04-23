Двое мигрантов под видом полицейских вымогали у своего соотечественника 100 тысяч рублей

В Петербурге мигранты выдали себя за полицейских и вымогали деньги у курьера

Мигранты под видом полицейских вымогали 100 тыс. рублей у курьера в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

В начале этой недели иностранец, работающий курьером, обратился в полицию, сообщив, что пострадал от вымогательства. По его словам, вечером 11 апреля двое незнакомцев подошли к нему и, представившись сотрудниками полиции, стали угрожать привлечением к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Для убедительности злоумышленники продемонстрировали пистолет, и молодой человек согласился отдать им деньги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемых уже задержали, они оказались соотечественниками жертвы.

Ранее мигрант жестоко избил петербуржца и приставал к его супруге.