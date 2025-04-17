В Петербурге мигрант жестоко избил мужчину и приставал к его супруге

В Петербурге мигранта задержали за нападение на пьяного мужчину

Петербуржца госпитализировали после ссоры со знакомым из-за супруги. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме на проспекте Науки. По данным издания, вместе с женой 42-летний пострадавший распивал алкогольные напитки, но позже к ним пришел знакомый-мигрант. В какой-то момент мужчина стал приставать к супруге хозяина.

«Муж вступился за супругу, между мужчинами вспыхнула ссора. Гость жестоко избил хозяина квартиры и сбежал», – сообщается в публикации.

У пострадавшего диагностировали переломы ребер, пневмоторакс и черепно-мозговую травму. Специалисты оценили его состояние как тяжелое.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого, им оказался 39-летний иностранец, сначала он представился другим именем. Известно, что мужчина не состоит на миграционном учете, однако патент на работу в РФ у него есть.

В отношении иностранца составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье иностранцы нападали на местных жителей из-за замечаний.