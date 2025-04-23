«Часто впадают в гиперсомнию»: россиян призвали помочь стрессующим детям

В Подмосковье врачи спасли школьницу, которая заснула на несколько дней из-за сильного стресса – это состояние называется гиперсомния и встречается нередко, отметила детский и семейный психолог Олеся Покусаева. В беседе с 360.ru она назвала в числе причин запугивания и нагнетание ситуации в школе со стороны учителей, призвав родителей поддерживать своих детей.

Отметим, что со стрессом медики связывают появление ряда серьезных заболеваний. Как рассказал газете «Известия» врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев, это может быть депрессия, болезни ЖКТ, в том числе гастрит и язва, головные боли, субфебрильная температура и другие. Важно вовремя обратить внимание на симптомы и обратиться к врачу, подчеркивает специалист.

Зачастую как педагоги, так и родители школьников пугают детей плохими отметками и будущими проблемами в жизни, причем начинается такое запугивание уже со второго-третьего класса. В старших классах такой подход к воспитанию уже становится поводом для нервного срыва, отметила специалист.

«Учитывая, что у подростков еще идут гормональные изменения, у них свои личные проблемы, отношения. Вот это все в совокупности приводит к таким сильным стрессовым ситуациям», — пояснила она.

По ее словам, к ней часто обращаются подростки в таких состояниях. Большую роль в их выздоровлении играют родители, которые должны понять, что речь идет не о лени ребенка, а о необходимости получить помощь. Так, тревожными симптомами являются повышенный аппетит или его отсутствие, проблемы со сном – ребенок либо спит очень долго, либо крайне мало.

На фоне постоянных занятий и уроков важно, чтобы в распорядке дня сегодняшних детей обязательно присутствовали ежевечерние прогулки, считает Покусаева. Она посоветовала родителям вместо назиданий и порицаний чаще говорить ребенку, какой он молодец, внушать, что он справится со всеми сложностями, обещать, что родители в любом случае его поддержат, заключила психолог.

Напомним, медики Московского областного центра охраны материнства и детства вывели из продолжительного сна школьницу. Девочка заснула из-за пережитого стресса, родственники не могли ее разбудить. Причиной такого состояния стала гиперсомния, продолжающаяся от нескольких суток до нескольких недель. Этот синдром оказался проявлением аффективного расстройства. Несовершеннолетняя пришла в себя спустя несколько дней. Выяснилось, что девочка испытывала сильный стресс, связанный с проблемами в школе и личными переживаниями.

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