Детского тренера из Новосибирска подозревают в домогательствах в отношении юных фигуристок

Тренера по фигурному катанию из Новосибирска обвинили в домогательствах. На 35-летнего Константина М. недавно поступили жалобы сразу от нескольких матерей его подопечных, они уверены, что мужчина приставал к их дочерям, пишет NGS.

По словам Юлии, первой из родительниц, написавших заявление, прошлой осенью тренер стал приставать к ее 13-летней дочери, которая занимается в новосибирском муниципальном «Центре зимних видов спорта» («ЦЗВС»). Там же тренируется и ее сестра. После сборов в Москве девочка призналась матери, что Константин «трогает ее за попу», и родительница попросила мужчину больше так не делать. Но через несколько месяцев школьница стала хуже выступать на соревнованиях, замкнулась в себе, но сообщила психологу, что Константин продолжил приставать к ней и даже стал угрожать, чтобы она не говорила об этом родителям. Тогда Юлия написала заявление по факту развратных действий, но после встречи с мужчиной в кабинете следователя она пошла на примирение, согласившись взять деньги от Константина.

После крупных соревнований в начале этого года в Красноярске произошел второй случай. Татьяна А. говорит, что ее дочь, которой в феврале исполнилось 12 лет, попросила перевести ее к другому тренеру. Тогда Константин заявил матери, что «наложит санкции», и действительно, когда девочка ушла из его команды, у нее «начались трудности» — спортсменке предложили вернуться или пригрозили запретом выступать под эгидой Федерации. 2 апреля мать девочки написала заявление в полицию по факту сексуальных домогательств.

Константин не стал комментировать обвинения, а директор «ЦЗВС» Сергей Шевкунов называл своего подчиненного одним из лучших тренеров в Сибирском федеральном округе. Тем не менее с сайта спортивного учреждения уже пропало упоминание о специалисте.

Ранее мама сестер-фигуристок обвинила тренера Сергея Розанов в домогательствах по отношению к ее дочери Веронике Жилиной.