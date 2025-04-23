Рабочий влюбился в 82-летнюю женщину и жестоко избил ее пистолетом для гвоздей

Рабочий стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на 82-летнюю женщину, у которой делал ремонт в США. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, женщина по имени Марсия Норман наняла 47-летнего Джеффри Зизза, чтобы тот построил на территории ее участка гараж.

В начале апреля семья пенсионерки приехала к ней домой, так как женщина долго не выходила на связь. Получив доступ к сообщениям, они узнали, что пропавшая общалась с разнорабочим.

Спустя несколько дней женщину обнаружили залитой цементом. При этом на ее руках и ногах заметили липучки, помимо этого, у нее была тупая травма и приникающее ранение головы, которые нанесли гвоздезабивным пистолетом.

Позже Зизза задержали. В беседе с полицейскими он заявил, что был влюблен в нанимательницу. Его отправили под стражу без возможности выйти под залог.

По словам родственников, с разнорабочим и раньше происходили странные случаи. Как рассказала им хозяйка дома, однажды она проснулась ночью и заметила, как Зизза стоял у ее кровати. Женщина сказала ему уйти.

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