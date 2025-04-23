В строительстве новых станций Московского метро используют алюминий

Во всех станциях Московского метрополитена, о скором открытии которых сообщил мэр столицы Сергей Собянин, будут повсеместно применены алюминиевые решения. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Албес».

В компании отметили, что современный облик и технологичность новых станций Троицкой линии — «Академическая», «Вавиловская», «ЗИЛ» и «Крымская» — достигаются в том числе благодаря новейшим материалам — алюминиевым сотовым панелям. Алюминиевые решения повсеместно применяются на всех новых станциях в 2025 году: от платформы до фасадов.

«Одной из особенностей станции «Академическая» будет украшение путевых стен платформы и боковых стен эскалаторов произведениями античного искусства, они будут выполнены в технике граффити с помощью цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях. По замыслу дизайнеров это даст классическому искусству современное прочтение», — рассказали в «Албес».

Отличительной чертой «Вавиловской» станут черные алюминиевые сотовые панели на путевых стенах с декоративными элементами из зеркальной нержавеющей стали.

Посетителей станции «ЗИЛ» встретит стильный контраст: строгие черные алюминиевые сотовые панели на путевых стенах, акцентная красная надпись «ЗИЛ» и черно-белый потолок.

В дизайне станция «Крымская» будут присутствовать отсылки к Крыму в каждой детали: от колонн, выполненных из сотового алюминия, до барельефа с подсветкой на главном фасаде вестибюля, повторяющего очертания полуострова. Эффект погружения в атмосферу Крыма будут усилить стилизованные стеновые и потолочные алюминиевые панели.

Директор компании «Русал» по развитию рынков Евгений Васильев назвал Москву одним из мировых лидеров по объемам строительства новых станций метро, их технологичности и красоте.

По его мнению, этому способствует все более широкое применение новых материалов. Алюминиевые панели по сравнению с другими материалами ускоряют строительство благодаря своей легкости и тому, что поступают с завода-производителя уже готовыми к монтажу, отметил Васильев.

«Российские компании освоили огромное разнообразие финишных покрытий для алюминия: всех мыслимых цветов и их сочетаний, декорирование под любые другие материалы, цифровая печать. Находящиеся на стадии ввода в 2025 году четыре станции наглядно всем демонстрируют разнообразие алюминия», — добавил он.

В «Албес» напомнили, что точечно алюминий для облицовки станций метрополитена использовали давно, но впервые массовое применение алюминиевых панелей с сотовым заполнением были использовано на станции метро «Деловой Центр», открытой в 2014 году.

С тех пор применение алюминия в строительстве станций стало по настоящему массовым, только компания «Албес» поставила алюминиевые материалы для 80 станций, в частности, они использовались для отделки 25 из 31 станции Большой кольцевой линии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии в 2025 году четырех цифровых станций метро.