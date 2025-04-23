Россиян предупредили об опасности «лечебного голодания»

Польза голодания, или как сегодня говорят «лечебного голодания», в ходе научных исследований подтверждена не была. Напротив, есть данные, которые указывают на то, что такие практики могут нанести серьезный вред здоровью, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Врач отметила, что голодание бывает длительное и краткосрочное. Краткосрочное — полное ограничение калорий менее трех суток. Если голодание продолжается более четырех суток, то оно называется длительным.

«У голодания есть некоторые положительные эффекты, которые были зарегистрированы в исследованиях. Первый эффект — снижение массы тела на 2–10% от исходного, в зависимости от длительности голодания. Второе — это улучшение показателей глюкозы, инсулина и чувствительности к инсулину», — рассказала Михалева.

Однако она отметила, что эти метаболические показатели восстанавливались через несколько дней или недель после окончания голодания и не приносили существенной пользы здоровью. Что касается снижения массы тела, то, как оказалось, оно происходит не физиологичным путем: примерно две трети из потерянного веса представляет собой мышечная масса, и всего одна треть — жировая масса.

«Потеря мышечной массы (саркопения) может сопровождаться развитием остеопороза, саркопенического ожирения, инсулино-резистентности и других опасных для здоровья состояний. Проблема в том, что с 30 лет у человека и так происходит снижение мышечной массы. И после 50 лет восстановить ее практически невозможно. Поэтому, если человек голодает и снижает мышечную массу, это очень плохо отражается на его здоровье», — предупредила Михалева.

Также врач обратила внимание, что голодание может привести к развитию метаболического ацидоза или кетоза, когда организм пытается получить энергию из кетоновых тел, которые являются токсичными для организма: повреждают желудочно-кишечный тракт, могут вызвать диарею, нарушение стула, боли в животе, а также оказывают негативное воздействие на головной мозг. Поэтому люди, которые находятся на голодании, могут испытывать головные боли, ухудшение когнитивных способностей, нарушения настроения, апатию и даже депрессию. Возрастает риск заражения инфекционными заболеваниями.

«Голодание не рекомендуется при хронических заболеваниях и может вызвать их обострение. В частности, это заболевания желудочно-кишечного тракта, артериальная гипертензия, сахарный диабет. Также оно противопоказано в детском и пожилом возрасте», — добавила специалист.

По ее словам, в научной литературе также описаны случаи таких серьезных осложнений, связанных с голоданием, в частности развития тромбоэмболии глубоких вен к концу второй недели голодания. Это связано с тем, что на фоне голодания происходит обезвоживание, несмотря на то, что человек может пить достаточно жидкости. Связано это с риском развития дефицита белка и, как следствие, проблем с водным балансом.

«Как правило, люди, которые голодают, стремятся провести детокс, то есть чистку организма. Однако этим они, наоборот, нарушают свое здоровье, так как длительное время не употребляют продукты с полезными веществами. Соответственно, их запасы быстро истощаются, что усиливает оксидативный стресс и повышает риск развития различных заболеваний. Кроме того, сам процесс детокса нарушается при голодании, потому что все силы силы организма направлены на поддержание жизнедеятельности. Из-за этого все детоксикационные системы начинают работать хуже», — предупредила Михалева.

Также врач обратила внимание, что клизмы, которые часто используются во время голодания, вместо очищения могут нанести серьезный вред. Дело в том, что из-за них вымывается большое количество полезной микробиоты, которая в норме живет в нашем кишечнике. И если это делается регулярно, то приводит к повышению риска заболеваний кишечника нижних отделов.

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