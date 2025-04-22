Россиянка приревновала сожителя к другой и получила бутылкой по голове

Житель Калужской области стал фигурантом уголовного дела из-за ссоры с возлюбленной, женщина устроила скандал на почве ревности и получила от него бутылкой по голове. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в Козельске. потерпевшая увидела своего 42-летнего возлюбленного в компании другой женщины. Заподозрив мужчину в измене, она выбросила его вещи из дома. Тот решил выяснить отношения с подругой и приехал к ней домой пьяным.

Между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшую бутылкой по голове и угрожал ей. Полицию вызвали соседи, которые услышали шум. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее мужчина расправился с женой из-за приснившейся ему измены.