Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трехлетняя девочка выпала из окна в Волхове

В Ленобласти ребенок выжил после падения из окна
close
Shutterstock

В Волховском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка, девочка выпала из окна второго этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 21 апреля, трехлетняя девочка по недосмотру взрослых забралась на подоконник и упала с высоты второго этажа. По информации «78.ru», мать троих детей оставила их под присмотром 15-летней дочери подруги.

Девятикласснице доверили двух девочек и 11-летнего мальчика. Школьники отвлеклись, и младшая девочка выпала из окна второго этажа. Пострадавшая выжила, она госпитализирована с кататравмой, подробности о ее состоянии неизвестны.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве пятилетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда. Мать ненадолго оставила сына одного. В это время ребенок забрался на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Сначала мальчик приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура. Ребенка забрали в местную больницу.

Ранее пятилетний мальчик выпал с балкона в российском городе и попал в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами