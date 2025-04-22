Трехлетняя девочка выпала из окна в Волхове

В Ленобласти ребенок выжил после падения из окна

В Волховском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка, девочка выпала из окна второго этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 21 апреля, трехлетняя девочка по недосмотру взрослых забралась на подоконник и упала с высоты второго этажа. По информации «78.ru», мать троих детей оставила их под присмотром 15-летней дочери подруги.

Девятикласснице доверили двух девочек и 11-летнего мальчика. Школьники отвлеклись, и младшая девочка выпала из окна второго этажа. Пострадавшая выжила, она госпитализирована с кататравмой, подробности о ее состоянии неизвестны.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве пятилетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда. Мать ненадолго оставила сына одного. В это время ребенок забрался на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Сначала мальчик приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура. Ребенка забрали в местную больницу.

Ранее пятилетний мальчик выпал с балкона в российском городе и попал в реанимацию.